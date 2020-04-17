تفاصيل عزل قرية بأكملها في كفر الشيخ بسبب سيدة

17 أبريل 2020 - 01:30 ص

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الأوضاع مستقرة في المحافظة وتم فرض عزل صحي على قرية كفر العجمي للحد من انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الصحية مفعلة باستمرار.



وشرح المحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تفاصيل تسلسل الحالات في القرية، قائلا إن احدى الحالات اضطرت إلى دخول محافظة قريبة لمرافقة والدة زوجها وبعد عودتها ظهرت عليها الأعراض.



وتابع محافظ كفر الشيخ: "بعد أيام ظهرت الأعراض على 6 من أفراد أسرتها وتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتحليل لهم حتى ثبتت إيجابية التحليل للحالات الـ6 ولذلك كان من الأفضل عزل القرية وبها ما يقرب من 500 أسرة، وتم أخذ عينات عشوائية بكفر العجمي".



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير المواد الغذائية والخبز وكافة المتطلبات لأهالي القرية بعد إغلاق منافذها، وتم أخذ عينات عشوائية وجاءت سلبية باستثناء حالة ظهرت نتيجتها اليوم الخميس، وتتواصل الإجراءات الاحترازية وسحب العينات العشوائية.



وحول قريتي بيلا وسيدي سالم، قال المحافظ إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بهما طالما كانت حالات فردية لا تدل على خطورة وبائية.

