سر الانتشار الكبير لفيروس كورونا فى نيويورك

16 أبريل 2020 - 11:30 م

قال الدكتور حسام أمين، أستاذ بكلية الطب، جامعة نيويورك إن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الجالية المصرية في نيويورك هو نفس نسبة الإصابات في باقي الجنسيات الأخرى الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي ، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ضغط كبير على المستشفيات الموجودة في مدينة نيويورك جراء تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا.



وتابع الدكتور حسام أمين، أن المريض الذي يحتاج إلى التنفس الصناعي يتم منحه جهاز للتنفس الصناعي للذهاب به إلى منزله بدون الحاجة للمكوث في المستشفى وذلك بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة في مدينة نيويورك، موضحا أنه يتم توفير الأوكسيجن لمدة أسبوع لهؤلاء المرضى الذين يغادرون إلى المنزل.



وكشف أن عدد مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة يبلغ 20 مليون حالة ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.



وأشار إلى أن معدل الإصابة كبيرة بين الحالات المصابة بالفيروس بعد وضعهم في غرف العناية المركزة، موضحا أن هناك تغييرات مستمرة في نظام العلاج لفيروس كورونا فيما يتم استخدام بشكل ثابت لدواء الملاريا مع مضاد حيوي.



وكشف الدكتور حسام أمين أن دواء الملاريا يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والأمر الأخر يمنع انفصال الأوكسجين عن كرات الدماء الحمراء، خاصة أن الأوكسجين ينتشر في الجسم بشكل كبير مع إصابة الرئة ولا تستطيع كرات الدماء الحمراء حمل الأوكسجين ولذلك يعمل دواء الملاريا على تحسين معدل الأوكسجين في الدم.

