"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا‎

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كشف ممدوح معوض، نائب رئيس المجلس القومي للبحوث، عن تفاصيل جديدة عن التجارب التي يجريها المركز على ابتكار علاج جديد لفيروس كورونا.
وقال "معوض"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع على فضائية "المحور"، إنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن نتائج مبشرة على إجراء تجارب دوائية للعلاج من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه منذ الإعلان عن انتشار الفيروس وجميع الأطباء والباحثين في المركز يعملون يوميًا على إجراء تجارب علاجية على 85 دواءً.
وأوضح أن بعض هذه الأدوية أظهرت نتائج مبشرة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أرسل لنا عينات عقار "أفيجان" لتجربته في المعامل، مشيرًا إلى أن مركز التميز العلمي للفيروسات والمركز القومي والبحوث يعملون على قدم وساق لمدة 24 يوميًا لتجربة العلاج.
وطمئن نائب رئيس المجلس القومي للبحوث، قائلًا: "العقار نتائجه مبشرة وإيجابية بنسبة عالية".

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