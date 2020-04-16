نيويورك تمدد فرض القيود بسبب كورونا لمنتصف مايو

16 أبريل 2020 - 10:40 م

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، تمديد فرض جملة من القيود بسبب فيروس كورونا، إلى غاية 15 مايو/ أيار المقبل.



وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، الخميس، إنهم اتخذوا قرار تمديد القيود المتخذة سابقا ضد كورونا شهرا إضافيا.

وأشار كومو، إلى استمرار تدني أعداد المصابين بالفيروس، وأن عدد الوفيات خلال آخر 24 ساعة بلغ 606 حالات.

ولفت إلى إمكانية السيطرة على كورونا، لكن زوال الوباء لن يكون ممكنا دون إيجاد لقاح ضد الفيروس.

من جانب آخر، أعلنت القوات البحرية الأمريكية، ارتفاع عدد الجنود المصابين بكورونا على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى 655 جنديا، بعد إجراء الاختبارات لنحو 94 بالمئة من عناصر طاقم الباخرة.

وأضافت أن حاملة الطائرات رست في جزيرة غوام (غرب المحيط الهادئ)، وتم إنزال 4 آلاف و59 جنديا كانوا على متنها إلى اليابسة، في حين تم نقل 6 مصابين إلى المستشفى، وتوفي جنديين اثنين.