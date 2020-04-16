» كورونا يمنع الجزائر من إرسال أئمة إلى أوروبا في رمضان

16 أبريل 2020 - 10:20 م

أعلنت الجزائر، الخميس، إلغاء إيفاد أئمة لإحياء صلاة التراويح بمساجد دول أوروبية خلال رمضان هذا العام ضمن الإجراءات الإحترازية من جائحة كورونا.



جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأفاد البيان، أن "الوزير يوسف بلمهدي، اجتمع الأربعاء، بإطارات (كوادر) وزارته، لوضع اللمسات الأخيرة لفعاليات شهر رمضان".

وأضاف الوزير، أنه "تم تقديم برنامج مسطر (محدد) لفعاليات شهر رمضان تتماشى مع ظروف الحجر الصحي الذي تعيشه البلاد".

وشدد في السياق نفسه أنه "تقرر إلغاء إيفاد أئمة لصلاة تراويح هذا العام بالمهجر (الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا.. وغيرها).

ودأبت وزارة الشؤون الدينية بالبلاد كل عام على تنظيم مسابقة وطنية لحفظة كتاب الله من معلمي وأساتذة تعليم القرآن والمؤذنين بهدف الترشح لأداء صلاة التراويح لإسناد الجالية المسلمة في دول أوروبا بالتنسيق مع حكوماتها في إطار اتفاقيات ثنائية.

وأوفدت الجزائر خلال شهر رمضان الماضي 119 إماما لأداء صلاة التراويح بالمهجر منهم 100 إمام إلى فرنسا، و7 أئمة إلى ألمانيا، والبقية موزعين على دول أوروبية أخرى، حسب وزارة الشؤون الدينية.