» فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 18 ألف حالة

16 أبريل 2020 - 10:00 م

أعلنت فرنسا، الخميس، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 17 ألفا و920، إثر تسجيل 753 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.



وذكر المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن البلاد سجلت 16 ألفا و464 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 164 ألفا و327.

وأضاف سالومون، أن 31 ألفا و305 مصابا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و248 بوحدات العناية المركزة.

وأشار إلى تعافي 1812 شخصا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 32 ألفا و812.

وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.