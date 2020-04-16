» بردو ورياح وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الغد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدلا نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لشمال الصعيد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة جنوب الصعيد: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 14 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 26

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 22

مطروح 12 21

السلوم 11 20

سيوة 16 25

بورسعيد 13 23

دمياط 13 25

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 13 26

السويس 13 26

العريش 12 24

رفح 12 23

رأس سدر 16 26

نخل 13 24

نويبع 19 27

طابا 19 29

كاترين 12 23

الطور 19 28

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 20 29

مرسى علم 20 29

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 16 27

أسيوط 16 27

سوهاج 18 28

قنا 19 29

الأقصر 21 31

أسوان 20 32

أبوسمبل 21 31

الوادى الجديد 20 29

شلاتين 21 29

أبورماد 21 29

حلايب 20 28

رأس حدربة 21 29