  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بشار الأسد

أول رئيس عربي يهنيء بشار الأسد

طلاب سعوديين

بأمر الملك سلمان.. نجاح جميع الطلاب بدون امتحانات

فاروق الباز

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

أرشيفية

هل أقنعة الوجه فعالة في مقاومة كورونا؟.. خبراء يجيبون

الطيران السعودي

أمر مُحزن في السعودية سيستمر حتى نهاية العام

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 168 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا

اللاعب محمد عرابى

إصابة أول لاعب مصري بفيروس كورونا

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

وسيم يوسف

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

مدبولي

الحكومة تحدد أسعار الكمامات والمواد المطهرة وتتوعد المخالفين

في نيجيريا.. عدد القتلى برصاص الأمن أكبر من ضحايا كورونا

آخر الأخبار

نيجيريا
نيجيريا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر

#

معجزة.. عمرها 106 عام وتتعافى من فيروس كورونا

#

ترامب: عدد ضحايا كورونا سيكون أقل من 100 ألف

#

فيديو مسرب للعشرات من جثث ضحايا فيروس كورونا في "قم" الإيرانية

قتلت قوات الأمن النيجيرية 18 شخصًا، أثناء محاولتها تطبيق الحجر الصحي في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، إن 18 شخصًا قتلوا على يد عناصر الأمن والجيش منذ فرض الحجر الصحي في عدد مناطق البلاد ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن أرقام الضحايا أعلى من عدد الأشخاص الذين قيل أنهم توفوا بسبب المرض.

وأضافت في بيان، أنها وثقت 8 حوادث قتل خارج نطاق القانون راح ضحيتها 18 شخصا، موضحة أن هذه الأعمال من صنع عناصر الشرطة والجيش وموظفي مراكز الإصلاح النيجيرية.

واتهمت اللجنة، قوات الأمن بـ "الاستخدام المفرط أو غير المتناسب للقوة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد، وعدم الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، وممارسات قواعد الاشتباك".

وأشارت إلى أنها تلقت 105 شكاوى حول انتهاكات من مختلف الأنواع، كتقييد غير قانوني لحرية التنقل، واعتقالات واحتجازات تعسفية، ومصادرة ممتلكات وحوادث عنف على أساس جنسي أو جنساني، وتعذيب ومعاملة غير إنسانية وابتزاز.

ولفت البيان إلى أن معظم الانتهاكات ارتكبت في ولاية لاجوس.

وانتقد المتحدث باسم الشرطة الوطنية "فرانك إمبا"، اللجنة بسبب إطلاق اتهامات غير محددة، قائلا إنه كان يجب أن تحدد عدد الأشخاص الذين قتلتهم الشرطة.

وصرح لوكالة "فرانس برس: "كان يجب على اللجنة أن تقدم تفاصيل عن القتلى على يد الشرطة وعددهم وأسمائهم وأماكنهم التي قتلوا فيها لتمكيننا من اتخاذ الإجراءات المناسبة".

يأتي ذلك مع تزايد المخاوف من زيادة الجريمة والاضطرابات بسبب القيود المفروضة، لا سيما في لاجوس، حيث تم عزل الملايين من الناس الذين يعيشون في مستويات متدنية.

ومنذ 30 مارس الماضي، فرضت السلطات النيجيرية حظر التجول (باستثناء حالات الضرورة القصوى)، في ولايتي لاجوس وأوجون، ومنطقة العاصمة الفدرالية (بما فيها العاصمة أبوجا).

ووفقا للحصيلة الأخيرة، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في نيجيريا 407 حالات، بينها 12 حالة وفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في نيجيريا.. عدد القتلى برصاص الأمن أكبر من ضحايا كورونا
» تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر
» ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 22170
» معجزة.. عمرها 106 عام وتتعافى من فيروس كورونا
» ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر إلى 596
» تناول «الأسبرين» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل خطر الإصابة بالسرطان
» أزمة توابيت في بريطانيا مع تزايد أعداد ضحايا كورونا
» أكثر من 75% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض
» اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها
» مستشفى قها تحتفل بتعافي ثلاث مصابين بكورونا
» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية