أول رئيس عربي يهنيء بشار الأسد

16 أبريل 2020 - 09:02 م

في خطوة هي الولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية، وجه رئيس دولة عربية تهنئة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، ما أثار موجة جدل بين مواطنيه ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل فقد وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، رسالة تهنئة إلى بشار الأسد ، تعد هي الأولى منذ توليه منصبه مطلع أغسطس 2019.

ذلك في برقية وجهها لـ"بشار الأسد"، بمناسبة احتفال سوريا بعيدها الوطني الذي يوافق 17 أبريل حسبما أفادت وكالة أنباء موريتانيا الرسمية.

ونصت البرقية على أنه :" بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية بعيدها الوطني يسعدني أن أعبر عن أحر التهاني متمنياً للشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء".

وأضاف الرئيس الموريتاني في رسالته :" كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".

وتواصل السفارة الموريتانية لدى دمشق عملها كما تمارس سفارة سوريا لدى نواكشوط نشاطها أيضًا.

وعلى الرغم من قطع معظم الدول العربية، علاقتها بنظام الرئيس بشار الأسد، على إثر المجازر التي ارتكبها ضد معارضيه منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، إلا أن موريتانيا احتفظت بعلاقات دبلوماسية معه.