» ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 22170

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أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.

وسجلت إيطاليا اليوم، 525 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضا من 578 يوم الأربعاء، كما تأكدت إصابة 3786 شخصا بالفيروس?.

ويجدر الإشارة إلى أن حالات التعافي ازدادت بواقع 2072، ليصل إجمالي المتعافين إلى 40164 شخصا، مقابل 38092 أمس.

وارتفع العدد الرسمي للإصابات المؤكدة إلى 168941 شخصا وهو ثالث أعلى حصيلة للإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.


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