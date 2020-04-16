أمر مُحزن في السعودية سيستمر حتى نهاية العام

16 أبريل 2020 - 08:11 م

تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت على الاقتصاد في كل دول العالم، كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية أن شركة الخطوط الجوية السعودية لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري، وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ. – وفقا لـ"رويترز" .

وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها: “لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات”، كما طالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل وحتى نهاية العام.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين طُلب منهم تعليق عقودهم.