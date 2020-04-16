هل أقنعة الوجه فعالة في مقاومة كورونا؟.. خبراء يجيبون

16 أبريل 2020 - 08:03 م

قال المستشار الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان، إن أقنعة الوجه مفيدة في منع الإصابة بالفيروس. وأضاف: "أعتقد أن ارتداء القناع فعال بنفس القدر أو أكثر فعالية من التباعد الاجتماعي".

في الوقت الذي أكد فيه جيريمي هوارد، الذي ترأس مؤخرًا لجنة مراجعة عالمية حول فعالية الأقنعة، أن أقنعة الوجه مهمة لمحاربة الفيروس، موضحًا أن ارتداءها لا يعني تجاهل نصائح كبار موظفي منظمة الصحة العالمية.

وأضاف هوارد: "حتى الأشخاص الذين من المفترض أن تحصل منظمة الصحة العالمية على المشورة منهم يخبرونهم أن هذه ربما تكون الأداة الأكثر أهمية في صندوق الأدوات".

وذكر تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن الأقنعة مفيدة بشكل خاص للأشخاص المعدين الذين لم تظهر عليهم أعراض.

وقال: "يوصى باستخدام أقنعة الوجه الطبية كوسيلة للتحكم في المصدر للأشخاص الذين يعانون من أعراض لمنع انتشار قطرات النفس الناتجة عن السعال أو العطس".

وأضاف: "يمكن أن يساعد قناع الوجه في الحد من انتشار العدوى داخل المجتمع من خلال الحد من إفراز قطرات الجهاز التنفسي من الأفراد المصابين، الذين قد لا يعرفون حتى أنهم مصابون"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقارن هوارد معدل الوفيات في لندن، حيث لا يرتدي معظم الناس الأقنعة، بتايوان، حيث تم توزيع الأقنعة في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: "في لندن، في هذا الوقت من العام، يوجد حوالي ألف حالة وفاة أسبوعيًا. وهذا العام في الوقت الحالي هناك حوالي 2500 حالة وفاة في الأسبوع. لذا بغض النظر عن كيفية النظر إليها... هناك 1500 حالة وفاة إضافية في الأسبوع بسبب هذا المرض".

وأشار إلى أنه في جميع أنحاء تايوان لم يكن هناك سوى خمسة قتلى: "هنا مثال لبلد عظيم يوزع الأقنعة على الجميع".

وكان هوارد غرد في وقت سابق من هذا الأسبوع قائلاً إن الأدلة العلمية كانت واضحة على أهمية أقنعة الوجه.

وكتب: "تشير معظم الأدلة العلمية في نفس الاتجاه: احتفظ بقطراتك لنفسك.. ارتدِ قناعًا. وجدت مراجعة فريقنا للأدبيات أدلة جوهرية لصالح استخدام القناع على نطاق واسع للحد من انتقال العدوى داخل المجتمع".

واستطرد: الفكرة الرئيسية هي أن معظم المناقشات تفترض أن الغرض من القناع هو حماية مرتديها، لأن هذا هو ما يتعلمه جميع الأطباء في كلية الطب. لكن في الواقع تعمل الأقنعة بشكل أفضل بكثير في منع العدوى عند المصدر. وهذا ما يسمى "التحكم بالمصادر".

واتفق البروفيسور بنجامين كولينج من جامعة هونج كونج على أن أقنعة الوجه يمكن أن تساعد في إبطاء انتشار العدوى.

قال: "إذا تم استخدام أقنعة الوجه على الكثير من الناس في المناطق المزدحمة، أعتقد أنه سيكون لها بعض التأثير على وقف انتشاره، وفي الوقت الحالي نحن نبحث عن إجراء صغير تمكننا من الحد من انتقال العدوى".

وقال المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، إن الناس يجب أن يعتادوا على ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة بشكل دائم.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" البريطانية، أن النقص في أقنعة الوجه يعني إعطاء الأولوية للأطباء والمرضى والعمال، مضيفًا أن العالم سيحتاج إلى التعود على واقع جديد بمجرد أن تمر هذه الأزمة الصحية، حيث إن الفيروس لن يختفي.

وشدد على الحاجة إلى الاستعداد للدفاع عن الأشخاص الأكثر ضعفًا وتعلم كيفية وقف انتقال العدوي.