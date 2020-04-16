» أكثر من 75% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض

16 أبريل 2020 - 07:59 م

كشفت دراسة أن أكثر من ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا المستجد ( Covid-19 ) لم تظهر عليهم أعراض المرض الفتاك.

ووفق دراسة حديثة نشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ )، فإن ما يصل إلى 78 في المائة من المصابين لم تظهر عليهم أي من العلامات الثلاثة للإصابة، وهي السعال، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس.

جاء ذلك استنادًا إلى البيانات التي تنشرها السلطات الصينية يوميًا من 1 أبريل حول عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت الدراسة "أن ما مجموعه 130 من 166 إصابة جديدة (78 في المائة) تم تحديدها في غضون 24 ساعة حتى بعد ظهر الأربعاء 1 أبريل كانت بدون أعراض".

علاوة على ذلك، تضمنت حالات الإصابة الـ 36 وافدين من الخارج، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وقال توم جيفرسون، عالم الأوبئة وزميل البحث الفخري في مركز الطب المبني على البراهين بجامعة أكسفورد، إن هذه التفاصيل "بالغة الأهمية".

وأضاف: "العينة صغيرة، وستتوفر المزيد من البيانات. أيضًا، ليس من الواضح بالضبط كيف تم تحديد هذه الحالات".

وتابع: "لكن دعنا نقول فقط أنها قابلة للتعميم. وحتى إذا كانت النسبة 10 في المائة، فهذا يشير إلى أن الفيروس موجود في كل مكان"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

في النهاية، سيكون اختبار الأجسام المضادة على نطاق واسع قادرًا على إظهار عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بالفعل، سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا.

في غضون ذلك، هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية نفسك والآخرين من الفيروس على النحو التالي:

1. اغسل يديك

يقول الأطباء إن أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين هي غسل يديك بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فيجب استخدام معقم لليدين يحتوي على 60 في المائة من الكحول على الأقل. غط أسطح يديك وافركهما معًا حتى يجفا. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

2. حاول ألا تلمس وجهك

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2015 ، ونشرت في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، فإن الناس يلمسون وجوههم أكثر من 20 مرة في الساعة في المتوسط.

وإذا كنت ترغب في حماية نفسك يجب عليك بذل قصارى جهدك للتوقف عن ذلك، لأننا نلمس باستمرار الأسطح الملوثة بمسببات الأمراض، مثل مقابض الأبواب، والهواتف، والدرابزين.

يمكن التقاط هذه مسببات الأمراض عن طريق اليدين إلى الجسم من خلال الأغشية المخاطية في الوجه - العيون والأنف والفم - والتي تعمل كمسارات إلى الحلق والرئتين.

4. تغطية السعال والعطس

قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس أو استخدام الكوع . ومن الصعب معرفة متى يسعل شخص ما أو يعطس، لكن حاول تجنب الوقوف على مسافة مترين منهم. يمكن أن تتحرك قطرات السعال أو العطس في مسافة تصل إلى 7 قدم (2.1 متر) عند طردها في الهواء.

5. تطهير الأسطح

تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا. يتضمن هذا الطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، وأسطح الطاولات، والمقابض، والمكاتب، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والمراحيض، والحنفيات، والأحواض.

وحث الدكتور "جارفيس" على استخدام رذاذ مطهر بدلاً من مناديل الأطفال. وأضاف: "من المنطقي استخدام بخاخ مطهر يتم رشه من مسافة ست إلى ثماني بوصات".

6. استمر في ممارسة الرياضة

من أجل الحفاظ على صحتك، يجب ممارسة الرياضة بانتظام.

قال فرانكي بروجان، كبير خبراء التغذية في شركة فارما نورد بالمملكة المتحدة: "إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام طريقة رائعة لدعم جهاز المناعة، وقد يكون ذلك بسبب آليات مختلفة مختلفة. بما أن التمرينات الرياضية يمكن أن تساعد في دعم الدورة الدموية الجيدة، فإن ذلك يجعل لخلايا المناعة أكثر فعالية. علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الخلايا المناعية يتم تحفيزها من خلال ممارسة التمارين الخفيفة".

7. تقليل التوتر

يمكن للضغط أن يثبط الجهاز المناعي ويجعلك أكثر عرضة للإصابة ، وفقًا لخبراء.

وكشفت الأبحاث أن الإجهاد يتسبب في إطلاق هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يعزز الالتهاب، وهو مقدمة للعديد من الأمراض في الجسم.

قد يتداخل الإجهاد المزمن أيضًا مع قدرة خلايا الدم البيضاء على مقاومة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي، واحدة من أبرز علماء المناعة في بريطانيا: "الإجهاد هو أحد المساهمين الرئيسيين في نظام المناعة غير المتوازن، والقابلية للإصابة بالعدوى".

8. ابق في المنزل!

للمساعدة في وقف انتشار الفيروس وحماية صحة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، يجب البقاء في المنزل.