  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

هل أقنعة الوجه فعالة في مقاومة كورونا؟.. خبراء يجيبون

فاروق الباز

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 168 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا

اللاعب محمد عرابى

إصابة أول لاعب مصري بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: انشغالنا بكورونا قد ينشر هذا المرض الخطير

أرشيفية

3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا

مدبولي

الحكومة تحدد أسعار الكمامات والمواد المطهرة وتتوعد المخالفين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تتخطى الـ500 إصابة بكورونا في ساعات

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

وسيم يوسف

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

آخر الأخبار

فاروق الباز
فاروق الباز
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

#

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن " الطلاق" بعد كورونا

#

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا في قطر

#

ربيع ياسين يفجر مفاجأة عن منتخب الشباب 2001

مفاجأة

كورونا

فاروق الباز

مستشار السيسي

قال العالم المصري المشهور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري للرئيس المصري، إن شهر نوفمبر المقبل سيشهد تغييرات في أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أنه ليس هناك أي اثبات حتى الآن يشير إلى احتمالية تصنيع فيروس كورونا للإضرار بدولة بعينها، مضيفًا: "الأوبئة دي كانت بتيجي للأرض منذ قديم الزمن، كل شوية بيحصل هذا الأمر بشكل كبير، فهذا الأمر طبيعي ولا يجب أن نتعامل معه من باب التآمر".

وأضاف الباز أن كل اللقاحات التي تم الإعلان عنها هي غير نهائية: "كل دي تجارب غير نهائية ومفيش حد عارف هنعمل إيه، لكن كل دول العالم شغالين، وهيوصلوا بلا شك، وفى يوم من الأيام أكيد هنكتشف لقاح يعالج الفيروس بشكل نهائي وفعال"، حسب اليوم السابع.

وفيما يخص توقعاته لانتهاء الأزمة، تابع: "توقعاتي بالنسبة للوضع الحالي وتاريخ الأوبئة، هنفضل عدة شهور، لأن لو حد لقى لقاح هياخد عدة شهور لإثبات مدى فعاليته، هنفضل في المعضلة شهور مهما كان الوضع، في نظري نوفمبر المقبل هيكون الوضع اتغير، وستتحسن الأمور".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أكثر من 75% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض
» مستشفى قها تحتفل بتعافي ثلاث مصابين بكورونا
» اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها
» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز
» 3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تعثر على 17 جثة داخل دار رعاية
» قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا
» "الأهلي والزمالك" ضمن أفضل 10 ديربيات بالعالم
» "المقاولين العرب": العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح
» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية