» مستشفى قها تحتفل بتعافي ثلاث مصابين بكورونا

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احتفلت مستشفى قها المركزي مقر عزل مصابي فيروس كورونا بشفاء وخروج 3 حالات جديدة اليوم الخميس جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 59 حالة من إجمالي 111 حالة استقبلتها المستشفى توفي منهم 3 اشخاص.

وجاءت نتائج التحاليل الخاصة بالمتعافين سلبية وكان من بينهم عجوز كفيف تعافى من المرض وحرص فريق أطباء وممرضي المستشفى بالاصطفاف في وداعه وتشجيعه بالتصفيق.

وعبر المتعافون عن فرحتهم بالشفاء موجهين الشكر لفريق عمل المستشفى فيما انطلقت الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات حيث استقبلهم ذويهم بفرحة عارمة.

وأكدت المستشفى أن جميع الحالات مستقرة وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري، والذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وطالبت المستشفى المواطنيين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا.

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