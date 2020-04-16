إلغاء كافة التجمعات وإيقاف وسائل النقل في شم النسيم

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شم النسيم

كافة التجمعات

إيقاف وسائل النقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الوقائية في مواقع العمل لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الدولة تحتاج لعودة كافة قطاعات الإنتاج بأقصى قوة مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه يجب على المواطن تجنب التجمعات، قائلا:” الحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي في أزمة فيروس "كورونا".

وأعلن مدبولي أنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطئ، يوم شم النسيم.

وأكد أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات.


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