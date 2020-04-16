البنك المركزي يقر تيسيرات جديدة على القروض لمدة ستة أشهر

أقر البنك المركزي تيسيرات جديدة على مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، حيث أصدر تعليمات جديدة بشأن آلية سداد الفوائد المحتسبة خلال فترة تأجيل أقساط القروض ضمن المبادرة المصدرة لدعم مواجهة أزمة «كورونا».

وأفادت تعليمات تنفيذية للبنك المركزي، الخميس، تم تعميمها على البنوك العاملة بالسوق المحلي، إلى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابيرالاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والكتب الدورية اللاحقة له، وآخرها المؤرخ 22 مارس 2020، والتي تضمنت قيام البنوك بتأجيل كل استحقاقات العملاء تلقائيًا لمدة 6 أشهر إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخرفي السداد.

وتابعت أنه نظرًا للاستفسارات الواردة بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وما تلاحظ من تباين في التطبيق بين البنوك، فإن «المركزي» يود الإحاطة أنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد خلال فترة التأجيل البالغة 6 أشهر على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، ومع التأكيد على عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.