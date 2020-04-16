  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اللاعب محمد عرابى

إصابة أول لاعب مصري بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: انشغالنا بكورونا قد ينشر هذا المرض الخطير

أرشيفية

3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا

مدبولي

الحكومة تحدد أسعار الكمامات والمواد المطهرة وتتوعد المخالفين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تتخطى الـ500 إصابة بكورونا في ساعات

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

وسيم يوسف

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

السيسي

السيسي يطالب الشعب والحكومة بالتكاتف لمواجهة كورونا

بن سلمان

سبق: "محمد بن سلمان" عراب مكافحة الفساد

ارشيفية

تحرش بها ثم صدمها بسيارته.. تفاصيل القبض على ضابط كويتي

البنك المركزي يقر تيسيرات جديدة على القروض لمدة ستة أشهر

الحياة السياسية

البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. بلد الوليد يضم «بن عرفة» 6 أشهر

#

رسميًا.. الأهلي يضم ثاني صفقاته الشتوية

#

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن الحسابات البنكية

#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

أقر البنك المركزي تيسيرات جديدة على مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، حيث أصدر تعليمات جديدة بشأن آلية سداد الفوائد المحتسبة خلال فترة تأجيل أقساط القروض ضمن المبادرة المصدرة لدعم مواجهة أزمة «كورونا».

وتابعت أنه نظرًا للاستفسارات الواردة بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وما تلاحظ من تباين في التطبيق بين البنوك، فإن «المركزي» يود الإحاطة أنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد خلال فترة التأجيل البالغة 6 أشهر على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، ومع التأكيد على عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها
» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز
» 3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تعثر على 17 جثة داخل دار رعاية
» قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا
» "الأهلي والزمالك" ضمن أفضل 10 ديربيات بالعالم
» "المقاولين العرب": العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح
» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية