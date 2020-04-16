الصحة العالمية: انشغالنا بكورونا قد ينشر هذا المرض الخطير

16 أبريل 2020 - 06:23 م

حذر الدكتور أحمد المنظرى، المدير الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية، فى بيان له اليوم، من أن انشغال العالم بفيروس كورونا قد يؤدى لزيادة حالات شلل الأطفال ، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا ، كوفيد-19 على مستوى إقليم شرق المتوسط، ضغطاً غير مسبوق على العاملين الصحيين والنُظُم الصحية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة، والأكثر من ذلك على المجتمعات المحلية والأسر.



وأضاف المدير الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى بيانه " بقدر ما أشعر به من خوف وقلق مماثل لما يشعر به الآخرون في ظل هذه الجائحة المستمرة، وما يعتريها من جوانب مجهولة، أعتز اعتزازاً كبيراً ويطمئن قلبي بما يحققه الإقليم استجابة لمرض "كوفيد-19"، لاسيّما العمل الذي يقوم به برنامج استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط ، فمن أفغانستان إلى باكستان والصومال والعراق والسودان وسوريا، استطاع البرنامج أن يكون من المستجيبين الرئيسيين في مكافحة كورونا كوفيد-19، ويدعم البرنامج الحكومات في العديد من الأماكن، حيث يعمل بصفة المستجيب الأول والأساسي.

