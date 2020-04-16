» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز

لقي طفل أرجينتيني في السادسة من عمره، مصرعه في حادث مأساوي، بعد أن سقط داخل فرن لطهي الخبز. وقع الحادث المأساوي أمس في بلدة "لاس ديليسياس"، بقاطعة "سانتياجو ديل استيرو"، شمالي الأرجنتين. ووفق تقارير محلية، فإن الطفل "تياجو أوريانا" كان مع والده وقتما كانت النار موقدة في فرن الخبز الموجود خارج المنزل، عندما صعد فوقه في غفلة من والده، لينهار في الحال تحت قدميه بسبب وزن جسمه والحرارة.
والشواء في الهواء الطلق من عادات التجمعات العائلية في جميع أنحاء البلاد، التي تشتهر بلحوم البقر عالية الجودة. وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن والد الصبي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، اتصل بالشرطة، وسارع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إخراج الطفل الصغير الذي احترق حتى الموت.
وفي أماكن أخرى في الأرجنتين، كان الجنود والعمال بمكتب رئيس مدينة قرطبة، ثاني أكبر مدن الأرجنتين، يحفرون مئات القبور، تحسبًا لتساقط أعداد كبيرة من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا . وقدرت الأرقام الرسمية عدد حالات الإصابة بفيروس كوروان في الأرجنتينبـ 2571 حالة إصابة، من بينها 112 حالة وفاة. وأعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز، الإغلاق العام في 20 مارس، والذي من المقرر أن يستمر حتى 26 أبريل.