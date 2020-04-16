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في أمريكا.. الشرطة تعثر على 17 جثة داخل دار رعاية

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فتحي مجدي

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عثرت الشرطة بولاية نيوجرسي الأمريكية على 17 جثة داخل مشرحة بدار رعاية للمسنين، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. تم العثور على الجثث في واحدة من أكبر دور رعاية المسنين في "نيو جيرسي"، إثر تلقي الشرطة اتصالاً من مجهول حول وجود جثة داخل الدار.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه تم اكتشاف 17 جثة في دور الرعاية داخل مشرحة صغيرة لا تتسع لأكثر من أربعة أشخاص. ونقلت عن "إريك دانيلسون"، رئيس الشرطة في مدينة "أندوفر": "لقد صدموا من رؤية جثث المتوفين". وهذه الجثث من بين 68 حالة وفاة شهدتها دور الرعاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، أثبتت الاختبارات إيجابية الفيروس لـ 26 منهم، في حين يسود الغموض سبب الوفاة للباقين. ومن بين حالات الوفاة، ممرضتان.

وكشفت التقارير، أن من بين الموجودين داخر دور الرعاية، ثبتت حتى الآن إيجابية الفيروس لـ 78 منهم. وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الحكومة البريطانية بالتضليل، وسط تقدير خبراء بأن 4 آلاف شخص قتلوا بسبب فيروس كورونا داخل دور الرعاية.

ووفيات دور الرعاية ليست مدرجة في البيانات اليومية الرسمية التي تعلنها الحكومة، وتم الكشف عن آلاف الوفيات التي لم يتم تسجيلها في دور الرعاية. وفي أواخر مارس، أعلنت وزارة الدفاع في إسبانيا أن عسكريين ممن يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا، عثروا على نزلاء دور لرعاية المُسنّين بدون من يرعاهم، وآخرين موتى على أسرّتهم. وقال الادعاء العام في إسبانيا إنه تم فتح تحقيق بشأن الأمر. واستدعت السلطات الجيش للمساعدة في تطهير وتعقيم دور رعاية المسنين في أسبانيا، وهي إحدى أكثر الدول في أوروبا تضرراً من فيروس كورونا المستجد.

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