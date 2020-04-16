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محمد سعفان وزير القوى العاملة

القوى العاملة تحدد هذه الأيام للمتخلفين عن صرف منح العمالة

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القوى العاملة تحدد هذه الأيام للمتخلفين عن صرف منح العمالة

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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صرف منح

منح المتخلفين

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن صرف المنحة في الأيام الأربعة علي مستوي 27 محافظة، كانت مقسمه طبقا للفئات العمرية ، حيث تم في اليوم الأثنين الماضي الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة ، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلي 50 سنة ، واليوم الخميس  حتى سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلي 65%.

ولفت "سعفان" إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية  قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وواصل 5700 منفذ، منهم 4000 منفذ تابعين لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة، وذلك لليوم الرابع والأخير على التوالي.

جاء ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، بصرف 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.


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