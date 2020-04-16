وفاة فنان خليجي شهير تكفل الديوان السلطاني بعلاجه

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وفاة

الفنان العُماني

الديوان السلطاني

سعود بن سالم الدرمكي

توفى الفنان العُماني الشهير، سعود بن سالم الدرمكي عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

وكان ديوان البلاط السلطاني تكفل بعلاج الفنان الكوميدي المعروفن إذ إنه تعرض لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها للمستشفى، نتيجة تأثره بجلطة أصيب بها قبل عام تقريبًا .

بدأ الفنان الراحل سعود بن سالم، مسيرته الفنية منذ عام 1975، عندما أسهم في إنشاء مسرح أهلي يضم مجموعة من الممثلين الشباب منهم (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس)، لتلتحق فرقته المسرحية في عام 1980 للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ما يعد نقطة تحول في التمثيل العماني.

وشارك الدرمكي في العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية من أبرزها ( الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح، سلوم الحافي) والكثير من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية.

ويعتبر الراحل ” الدرمكي” واحداً من الفنانين الذين أغنوا الدراما العمانية بكثير من الأعمال المميزة التي ألتصقت بذاكرة الإنسان العماني كونها عكست الحياة الطبيعية لهذا المجتمع، وهو المحب لوطنه وقيادته، ونعاه العديد من العمانيين الذين آلمهن فراقه وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فنانين وشخصيات.



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