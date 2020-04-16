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"بالحجاب".. الصورة التي أجبر الجمهور رجاء الجداوي على حذفها

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد فضل

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الحجاب

فنانة

حذف

رجاء الجداوي

أجبرت تعليقات الجمهور من متابعي الفنانة رجاء الجداوي، على حذف الفنانة لصورتها التي نشرتها مرتدية الحجاب، في إطار مشاركتها في أحد الأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان.

وكانت "الجداوي"، نشرت صورة لها مرتدية الحجاب، ورردّت على إحدى المتابعات،  بأن هذه الصورة من مسلسل "لعبة النسيان"، الذي تشارك في بطولته الى جانب الممثلة دينا الشربيني، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الإجتماعية، وتدور أحداثه حول إمرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغيّر حياتها تماماً عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة، ومحاولة تذكر الماضي.

لكن تعليقات الجمهور، التي لم تروق للفنانة رجاء الجداوي، أجبرها على حذف الصورة مرة أخرى من حسابها على موقع "إنستجرام".

و "الجداوي" لم تعلّق على مطالب الجمهور لكنها قامت بعد دقائق معدودة من نشر الصورة التي ‏ظهرت فيها بالحجاب بحذفها من على حسابها الشخصي، ما أثار موجة جدل أخرى بين النشطاء.



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