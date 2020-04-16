تحرش بها ثم صدمها بسيارته.. تفاصيل القبض على ضابط كويتي

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محمد فضل- متابعات

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?ألقت الشرطة في الكويت القبض على طالب ضابط كويتي، وهو نجل عضو في مجلس الأمة الكويتي، بعد تحرشه فتاة وصدمها بسيارته.

وأفاد حساب "المجلس" الكويتي عبر "تويتر"، أن وزارة الداخلية قررت فصل نجل نائب في مجلس الأمة من كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد تسجيل قضية تحرش والاصطدام بسيارة فتاة.

وكانت الفحوصات، التي أجراها الطب الشرعي في الكويت، لنجل أحد نواب مجلس الأمة الذي اصطدم بسيارة فتاة، أكدت أنه كان مخمورا، وقام بالاصطدام بسيارة الفتاة بعد محاولته اللحاق بها ولفت نظرها إلا أنها تجاهلته.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال مصدر أمني، إن "ابن النائب، الذي حجز في نظارة مخفر أبوفطيرة مع مواطنين اثنين كانا برفقته في مركبة والده المخصصة له من مجلس الأمة، حاول التهجم على رجال الأمن الذين حضروا عقب وقوع الحادث، لاعتراضه على إجراءاتهم القانونية بحقه".

وأضاف المصدر: أن "ملف القضية رفع إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى "توجه بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم، لأنه طالب ضابط".

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الحالة الثانية لأحد أبناء النائب المعني، إذ سبق أن ألقي القبض قبل نحو شهرين على ابن آخر له، وهو حدث، من دورية مرورية في منطقة مبارك الكبير لقيادته مركبة بلا رخصة قيادة، وعند قيام رجل المرور بمهامه وحجز الحدث في الدورية، فوجئ بالنائب يرافقه أشخاص آخرون يتدخلون لتمكين الحدث من الهرب.


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