شاهد.. علقة موت لفنان شهير لرفضه التصوير مع معجبين

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عبودكا
عبودكا
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محمد فضل- متابعات

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 حاول بعض المعجبين التقاط صورًا مع الفنان الكويتي الشهير عبد الله الجاسر الشهير باسم "عبودكا"، إلا أنه رفض التوقف للتصوير معهم، ما دفعهم إلى ملاحقته والاعتداء عليه بشكل وحشي، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

ونشر الفنان الكويتي "عبودكا"، صور إصابته والاعتداء عليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط صدمة كبيرة لدى متابعيه.

فيما أمرت وزارة الداخلية الكويتية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على عبودكا، والذي كان وصل إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة وهو في حالة صعبة حيث كان يعاني من نزيف فوق الجفن في منطقة العين.

وبحسب إفادة عبودكا في التحقيقات معه، فإن شخصين لاحقاه أثناء قيادته لسيارته، وطلبا منه التوقف لالتقاط صورة معه، الأمر الذي رفضه هو، ما دفعهما إلى ملاحقته وإيقافه وضربه بمفتاح ولاذا بالفرار.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية التي كشفت عن محتوى التحقيقات، فإنه وفقاً لأحد المصادر الأمنية يتمّ العمل على ضبط المتهمين والوقوف على حقيقة الواقعة، كما يتم في إطار هذه التفاصيل إعداد تقرير طبي شامل بشأن إصابات عبودكا للتدرج في ملف القضية.




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