» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"

16 أبريل 2020 - 02:17 م

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه لا يوجد خيارات، حيث يتم التعامل بحزم مع أى تجمعات، واعتبارهم غير ملتزمين بقرارات مجلس الوزراء وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا.

وشدد الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على "إكسترا نيوز"، على ضرورة زيادة توعية المواطنين، معقبا: "هذه الإجراءات لصالحهم وللأسف يقوم البعض بالتعدى على رجال أمن المحافظة أثناء القيام بعملهم".

وتابع: "تم اتخاذ إجراءات حازمة فى شم النسيم، خاصة أن الإقبال يكون كبيرًا على المحافظة فى هذا اليوم، وتم إغلاق الشوارع ومنع الوقوف على الكورنيش للحد من انتشار فيروس كورونا".