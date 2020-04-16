7 قرارات جديدة لمنع التجمعات بالشواطئ

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منع المحجبات من دخول الشواطىء
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن اتخاذ 7 إجراءات جديدة تتعلق بمنع التجمعات والزحام خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

يأتي  ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتضمنت الإجراءات:

- إغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئا تمتد من أبو قير حتى أبو تلات.

- التنسيق مع مجلس إدارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التأكيد علي إغلاق الشاطئ.

- التنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات حدائق قصر المنتزه.

- إلزام كل فنادق الإسكندرية سواء التابعة لوزارة السياحة أو التابعة للمحافظة بعدم استقبال رواد خلال تلك الفترة.

- إلزام كل القرى السياحية الواقعة علي الساحل الشمالي بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو تجمعات أو تسيير رحلات بحرية خلال تلك الفترة.

- إلزام كل الفنادق والجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بمنع التواجد نهائيا علي الشواطئ وعدم إقامة أي تجمعات.

- استمرار إغلاق الكافيهات والمقاهي والكافيتريات بكل أنحاء الإسكندرية.

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