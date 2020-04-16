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بعد تصريحاتها الأخيرة..

"العسيلي" يفتح النار على داليا البحيري: "بصوا برا دايرتكم"

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محمود العسيلي
محمود العسيلي
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علا خطاب

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محمود العسيلي

شن الفنان محمود العسيلى، هجوما شرسا على الفنانة داليا البحيرى بعد تصريحاتها الأخيرة من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر".

وقال العسيلى من خلال تغريدته: "نرجع نقولها تاني.. الناس اللي بتنزل الشارع تشتغل معندهاش رفاهية القعاد في البيت زي حضرتك".

وأضاف العسيلى: "فيه اللي ممكن يستحمل يوم من غير شغل وفيه اللي يستحمل أسبوع وفي اللي يستحمل شهر كل واحد ومقدرته".

وتابع العسيلى: "بصوا برا دايرتكم المقفولة واطلعوا برا نفسكم واللي يقدر يساعد حد يساعده".

يذكر أن وجهت الفنانة داليا البحيرى رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يستهتر بحياته ويخرج من منزله دون وجود سبب لذلك ويتسبب بتصرفه في الزحام بالشوارع.

وكتبت داليا البحيرى، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه".

وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".


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