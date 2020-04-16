» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر

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وكالات- الدويني فولي

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وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقدم الاقتراح دولة الكويت، وتم اعتماده عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد. بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما بحث وزارء التجارة والصناعة في دول المجلس أيضًا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي.

وأشار بيان الوكالة، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

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