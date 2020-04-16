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تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

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تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية
تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية
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عبد القادر وحيد

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اشرف رسلان

قررت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل - حد الحرابة -  في الرياض بالوافد عماد المنصوري "يمني الجنسية"، وذلك بعد إقدامه على الهجوم المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وكان المنصوري قد أقدم على طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور.

وقد أقدم الوافد اليمني على ذلك، عقب تكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك شرعي متضمن إدانته بما نسب إليه شرعا.

وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

واستندت المحكمة للحكم لما تضمن فعله إفسادًا وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن ولأن ما أقدم عليه يعد دربا من دروب الحرابة والإفساد في الأرض.

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