» مع زوجها.. عبير صبري تثير الجدل

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عبير صبري
عبير صبري
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علا خطاب

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انستجرام

زوج

عبير صبرى

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.

وظهرت الفنانة عبير صبرى من خلال الصورة وهى تحتضن زوجها ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة من قبل متابعيها.

وتشارك الفنانة عبير صبرى فى الماراثون الرمضانى 2020 من خلال مسلسل "خيانة عهد".

جدير بالذكر بأن مسلسل "خيانة عهد" يتضمن نخبة من النجوم: الفنانة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزى العدل وغيرهم من النجوم وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


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