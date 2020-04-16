» الإفتاء تعلن: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020

16 أبريل 2020 - 01:45 م

أعلنت دار الإفتاء المصرية، إلغاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان، مؤكدة أنه سيتم بث كلمة في بث مباشر على الصفحة يلقي فيها المفتي كلمته في إعلان نتيجة الاستطلاع، كما ستبث على التليفزيون المصري.

وأكدت دار الإفتاء، إنها المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22-4-2020م.