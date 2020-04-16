» السعودية.. قرار جديد لمن يقل عمره عن 15 عامًا

16 أبريل 2020 - 01:44 م

قررت السلطات السعودية اتخاذ إجراءات جديدة في إطار جهودها لمكافحة وباء كورونا المستجد الذي حصد أرواح الآلاف حول العالم.

أفادت مصادر لصحيفة "عاجل"، بأن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بدأت منع من هم دون عمر الـ15 من دخول المتاجر.

وأوضحت المصادر: بدأ "منع دخول من يقل عمره عن 15 عامًا جميع المتاجر للتسوق، ومنعهم من الخروج لأي سبب، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصادرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

في سياق متصل، ألقت شرطة الرياض القبض على مجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول.

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ"الأمن العام"، محادثة هاتفية بين أحد المزورين وأحد أفراد الأمن، تمكن عن طريقها رجال الأمن من الإطاحة بالمزورين.

وكان المزورون يبيعون التصريح بثلاثة آلاف ريال سعودي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بفرض منع التجول في البلاد ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.