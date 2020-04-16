  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منع المحجبات من دخول الشواطىء

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات بالشواطئ

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تشيلسى

تقارير: الدوري الإنجليزي يعود يونيو المقبل

خالد الجندي

الجندى: الإخوان وراء وقائع رفض دفن موتى كورونا

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 460 سجينًا بعفو رئاسي وشرطي

صلاح

كورونا تكبد "صلاح" 495 مليون جنيه

نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق"

مستشفيات إيران

دفناها قبل 5 أيام.. والمستشفى تهنئنا بتعافي خالتي من كورونا

الطيران الإماراتي يقلل موظفيه لتقليص التكاليف

دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

تقارير: الدوري الإنجليزي يعود يونيو المقبل

الرياضة

تشيلسى
تشيلسى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

ليفربول يحسم الجدل حول خصومات مرتبات اللاعبين

#

تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري

#

أول تعليق من مدرب ليفربول على تأجيل البريميرليج

#

رسميًا.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

دوري

الاهلى

فيروس

تخفيض

صلاح

استقرت أندية الدورى الإنجليزى على استئناف المسابقة مرة أخرى، ووضعت 6 يونيو موعداً مبدئياً لعودة البطولة على أن تختتم فى سبتمبر، بعدما توقفت فى مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل اجتماع الفيديو المقرر إقامته خلال ساعات بين مسئولى رابطة البريميرليج وممثلين عن الـ20 فريقا فى المسابقة.

وقالت شبكة "ESPN " الأمريكية، وفقا لمصادر خاصة، إن أندية الدورى البالغ عددها 20 ناديًا استقرت على يوم 6 يونيو كتاريخ مؤقت للعودة إلى العمل مرة أخرى، بعدما تم تعليق كل أنشطة الكرة فى إنجلترا منذ 14 مارس بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين تجرى الرابطة والأندية مناقشات منتظمة لمناقشة مستقبل المسابقات.

وتصر أندية الدورى الإنجليزى الممتاز والرابطة على استكمال الموسم إلى نهايته ولا توجد أى خطط لإلغاء المسابقة التى يقترب ليفربول من التتويج بها لأول مرة منذ 1990 حيث يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى الوصيف ويحتاج إلى 6 نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي
» مع زوجها.. عبير صبري تثير الجدل
» الإفتاء تعلن: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020
» السعودية.. قرار جديد لمن يقل عمره عن 15 عامًا
» تحذير شديد اللهجة من فايلر للاعبى الأهلى
» بـ ملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل
» مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا
» متى يختفي كورونا؟.. طبيب فرنسي يكشف موعد نهاية الفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية