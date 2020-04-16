تقارير: الدوري الإنجليزي يعود يونيو المقبل

16 أبريل 2020 - 01:42 م

استقرت أندية الدورى الإنجليزى على استئناف المسابقة مرة أخرى، ووضعت 6 يونيو موعداً مبدئياً لعودة البطولة على أن تختتم فى سبتمبر، بعدما توقفت فى مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل اجتماع الفيديو المقرر إقامته خلال ساعات بين مسئولى رابطة البريميرليج وممثلين عن الـ20 فريقا فى المسابقة.

وقالت شبكة "ESPN " الأمريكية، وفقا لمصادر خاصة، إن أندية الدورى البالغ عددها 20 ناديًا استقرت على يوم 6 يونيو كتاريخ مؤقت للعودة إلى العمل مرة أخرى، بعدما تم تعليق كل أنشطة الكرة فى إنجلترا منذ 14 مارس بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين تجرى الرابطة والأندية مناقشات منتظمة لمناقشة مستقبل المسابقات.

وتصر أندية الدورى الإنجليزى الممتاز والرابطة على استكمال الموسم إلى نهايته ولا توجد أى خطط لإلغاء المسابقة التى يقترب ليفربول من التتويج بها لأول مرة منذ 1990 حيث يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى الوصيف ويحتاج إلى 6 نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.