لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

16 أبريل 2020 - 01:27 م

بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إلغاء تجهيز قطار المفاجآت للمرة الأولى، للاحتفال بأعياد شم النسيم.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة العمل على تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تعمل على القضاء على ظاهرة تكدس الركاب داخل عربات القطارات، بحسب الوطن.

وصرح رسلان أن الهيئة تواصل عملها الجاد لتنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا.

ويتكون قطار المفاجآت من عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد و 10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب ولا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدا، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذا القطار يدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

كما كانت تقدم هذه الخدمة سنويا لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب.