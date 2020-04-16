» مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا

16 أبريل 2020 - 01:10 م

في واقعة مؤثرة، لحقت أم بتوأمها بعد عملية ولادة بسبب إصابتها بفيروس كورونا في بني سويف.

وكان الحزن قد خيّم على أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، عقب وفاة موظفة بالوحدة المحلية.

وقد توفيت الأم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بأبو تيج في محافظة أسيوط، بعد أيام قليلة من وفاة توأمها عقب الولادة داخل مستشفى ناصر المركزي.

وتوجهت أسرتها لاستلام جثمانها، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة من أهلها وزملائها وقريتها.

وكانت الأم قد توجهت لمستشفى ناصر العام، لتنجب توأم، ويتم وضعهما داخل حضانة الأطفال، لضعفهما.

وعقب إنجابها لتوأمين بيومين بدأت تظهر عليها أعراض دور البرد العادي وبعدها انتقلت للكشف الطبي بمستشفى العزل ببني سويف، وبسحب عينة منها اتضح إيجابية إصابتها بالفيروس

وشيع عدد من أسرة المتوفاة جثمانها الأخير لمقابر العائلة بشرق النيل في بني سويف، وسط تواجد أمني وأفراد من أسرتها بعد تأدية الصلاة عليها.