  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منع المحجبات من دخول الشواطىء

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات بالشواطئ

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تشيلسى

تقارير: الدوري الإنجليزي يعود يونيو المقبل

خالد الجندي

الجندى: الإخوان وراء وقائع رفض دفن موتى كورونا

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 460 سجينًا بعفو رئاسي وشرطي

صلاح

كورونا تكبد "صلاح" 495 مليون جنيه

نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق"

مستشفيات إيران

دفناها قبل 5 أيام.. والمستشفى تهنئنا بتعافي خالتي من كورونا

الطيران الإماراتي يقلل موظفيه لتقليص التكاليف

دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

ببني سويف..

مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا

قضايا وحوادث

مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا
مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نقابي بريطاني: «سأقيم حفلة» إذا توفي بوريس جونسون بكورونا

#

تطور درامي في حالة مدافع الإسماعيلي بعد إعلان إصابته بـ"كورونا"

#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

#

أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

وفاة

الام

مركز ناصر

كورونا

توأمها

في واقعة مؤثرة، لحقت أم  بتوأمها بعد عملية ولادة بسبب إصابتها بفيروس كورونا في بني سويف.

وكان الحزن قد خيّم على أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، عقب وفاة موظفة بالوحدة المحلية.

وقد توفيت الأم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بأبو تيج في محافظة أسيوط، بعد أيام قليلة من وفاة توأمها عقب الولادة داخل مستشفى ناصر المركزي.

وتوجهت أسرتها لاستلام جثمانها، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة من أهلها وزملائها وقريتها.

وكانت الأم قد توجهت لمستشفى ناصر العام، لتنجب توأم، ويتم وضعهما داخل حضانة الأطفال، لضعفهما.

وعقب إنجابها لتوأمين بيومين بدأت تظهر عليها أعراض دور البرد العادي وبعدها انتقلت للكشف الطبي بمستشفى العزل ببني سويف، وبسحب عينة منها اتضح إيجابية إصابتها بالفيروس

وشيع عدد من أسرة المتوفاة جثمانها الأخير لمقابر العائلة بشرق النيل في بني سويف، وسط تواجد أمني وأفراد من أسرتها بعد تأدية الصلاة عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي
» مع زوجها.. عبير صبري تثير الجدل
» الإفتاء تعلن: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020
» السعودية.. قرار جديد لمن يقل عمره عن 15 عامًا
» تحذير شديد اللهجة من فايلر للاعبى الأهلى
» بـ ملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل
» مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا
» متى يختفي كورونا؟.. طبيب فرنسي يكشف موعد نهاية الفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية