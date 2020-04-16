نقيب المأذونين: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق"

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الطلاق

تن

كورونا

عمرو عبد الحميد

المأذونين

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، انخفاض نسب الطلاق في مصر لواحد في المليون في الأسبوع الأول لحظر التجول، بسبب التقارب والتواصل بين الأسر المصرية، معقبًا: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق".

وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن الحظر أوجد حالة من التعاون والصبر والألفة بين المواطنين خاصة الأزواج، وهذا ساهم بنسبة ليست قليلة في تراجع وانخفاض نسب الطلاق عن المعدل الطبيعي.

 وتابع: "الحياة أصبحت مقيدة بسبب الحظر، ومن الواجب نتعاون جميعا في لم شمل الأسرة وحل المشاحنات في جو من الألفة والترابط وهو ما ساعد عليه أزمة فيروس كورونا".

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