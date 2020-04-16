كورونا تكبد "صلاح" 495 مليون جنيه

16 أبريل 2020 - 12:54 م

انخفضت القيمة التسويقية للاعبين بنحو 20% ما أدى إلى انخفاض القيمة التسويقية للأندية وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات كرة القدم، انخفضت قيمة النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى 130 مليون دولار بعد أن كانت 163 مليون دولار ليخسر تقريبًا 33 مليون دولار أى ما يوازى 495 مليون جنيه تقريبًا ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم.

كما انخفضت قيمة الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من 217 مليون دولار إلى 195 مليون دولار ويتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا.

وتراجعت قيمة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى 139 مليون دولار بعد أن كانت 175 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني بين أغلى اللاعبين بالتساوي مع الإنكليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الذي تراجعت قيمته إلى 139 مليون دولار.

وجاء السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس في القائمة بعد تراجع قيمته السوقية إلى 130 مليون دولار بالتساوي مع البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

فيما احتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز التاسع بعد انخفاض قيمته بنسبة 20%، وبلغت نحو 122 مليون دولار.

وشهدت قائمة العشر لاعبين الأغلى بعد تفشي كورونا خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي منها.

وعلى مستوى الأندية تراجعت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي الذي يعد أغلى ناد في العالم لتصبح 1.11 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية ليفربول الذي تراجعت قيمته إلى 1.1 مليار دولار بينما حل ريال مدريد ثالثا بقيمة تسويقية بلغت 968 مليون برشلونة في المركز الرابع 929 مليون دولار.