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الداخلية:

الإفراج عن 460 سجينًا بعفو رئاسي وشرطي

الحياة السياسية

الإفراج عن نزلاء السجون
الإفراج عن نزلاء السجون
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وكالات- الدويني فولي

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«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 392 سجينًا

وزارة الداخلية

السجن

السجون

الافراج

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 460 سجينًا بعفو رئاسي وشَرطي، وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2020، وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع

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