دفناها قبل 5 أيام.. والمستشفى تهنئنا بتعافي خالتي من كورونا

16 أبريل 2020 - 12:37 م

في واقعة غريبة في إيران بعثت الحكومة برسالة لإحدى الأسر الإيرانية، بأن خالتها تعافت من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي توفيت فيه قبل أيام.

وذكر الناشط محمد مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر قائلا: مغردة إيرانية كتبت: جاءنا اليوم اتصال من المستشفى بأن خالتي تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، بينما توفت خالتي قبل خمسة أيام بعد إصابتها بفيروس كورونا وتم دفنها".

وأضاف أن هذا يدل على أن الحكومة تقدم إحصائيات غير صحيحة من عدد الوفيات وعدد المتعافين وعدد الإصابات بجائحة كورونا في إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه اللواء حسين سلامي،القائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه لأول مرة في العالم، ابتكرت قوات الباسيج جهازًا فريداً من نوعه يمكنه اكتشاف أي نقطة مصابة بفيروس كورونا في دائرة قطرها 100 متر في 5 ثوانٍ. ولا يحتاج هذا الجهاز إلى أخذ الدم، وإجراء هذا الاختبار يتم عن بُعد.

العجيب أن سلامي أعلن أيضًا أنه لن نصدر جهاز مستعان لكشف فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى رفع جميع العقوبات الأمريكية عن إيران، منوهًا أننا الآن نتلقى عشرات الاتصالات من زعماء الدول للحصول على هذا الجهاز.