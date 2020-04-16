إصابة زوجة شقيق حاكم نيويورك بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

الشبكة الامريكية

جاكم نيويورك

كشف كريس كومو، شقيق حاكم ولاية نيويورك، عن إصابة زوجته كريستينا جريفين كومو، بفيروس كورونا المستجد.

وكان كومو، مذيع شبكة "سي إن إن"، قد أعلن عن إصابته منذ نهاية مارس الماضي، بفيروس كورونا.

وصرح كومو لقناة "سي إن إن"، قائلا: "كريستينا لديها الآن كورونا، بأنها إيجابية الآن وهي تحطم قلبي، إنه الشيء الوحيد الذي كنت آمل ألا يحدث، وقد حدث ذلك الآن".

وأعلن مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية كريس كومو، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، نهاية شهر مارس، وتمنى ألا يكون قد نقل العدوى إلى أطفاله وزوجته.

وحسب الشبكة الأمريكية قال كريس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في هذه الظروف الصعبة يبدو أن الأمر يزداد تعقيدا مع مرور الأيام، لقد جاءت نتيجة فحوصاتي المتعلقة بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف مذيع "سي إن إن": "لقد تعاملت مع أشخاص ثبت لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، وقد أصبت بالحمى والقشعريرة وضيق التنفس".

وتابع كومو قائلاً: "أتمنى فقط ألا أكون قد نقلت العدوى إلى الأطفال وكريستينا، سيجعلني ذلك أشعر بسوء أكبر من المرض نفسه، أنا الآن في الحجر الصحي في القبو (ما يجعل بقية عائلتي تشعر بالسعادة) سأقدم برامجي من هنا، سنتغلب جميعا على هذا بذكائنا وصلابتنا ووحدتنا"، على حد تعبيره.

وكومو، 49 عامًا، هو الأخ الأصغر لحاكم نيويورك أندرو كومو، الذي يقود ولايته لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.

وكانت قد أبلغت الشبكة العاملين فيها بإصابة كومو بالمرض، عبر رسالة وصلت إلى موظفي "سي إن إن"، وأشارت إلى أن صحته جيدة وسيواصل تقديم برنامجه من منزله.

وأَضاف، "الأطفال لا يزالون بصحة جيدة ولكن هذا هزنا في جوهرنا الحرفي، الجميع يتقدمون، لا يمكنني الانتظار حتى أنتهي من هذه الحمى حتى أتمكن من مساعدتها لأنها ساعدتني".

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