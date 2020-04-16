» قرار عاجل لمحافظ القاهرة

16 أبريل 2020 - 12:06 م

اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات الوزارة .

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى بعض المشروعات الجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية استمرار أجهزة المحافظة المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأى مخالفات يتم رصدها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

كما أكد وزير التنمية المحلية، أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار محافظة القاهرة لتراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية لمدة 6 شهور فى بعض الأحياء السكنية وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات وخاصة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.