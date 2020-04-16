» فنان شهير يدافع عن داليا البحيري: "أنضف وأطيب الناس"

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داليا البحيري

احمد فريد

دافع الفنان أحمد فريد عن الفنانة داليا البحيري، بعد أزمتها الأخيرة على السوشيال ميديا، بسبب المنشور الذي قامت بكتابته عبر حسابها الرسمي.

وقال أحمد فريد: "بقالي فترة منعزل تمامًا عن كل الأخبار والأحداث اللي بتحصل على سوشيال ميديا لانشغالي التام لظروف خاصة جدًا ووفاة الغالية چودي، والدة صديقتي دنيا عبد العزيز، ومفيش كلام ممكن أقوله على چودي من كتر نقائها وحبي ليها وغلاوتها عندي ووفاتها بالنسبالي صدمة.. النهارده اتصدمت وفوجئت من التحفيل والهجوم بطريقة غير أخلاقية على الفنانة داليا البحيري، واللي يعرفني هيعرف مدى علاقتي وقربي منها وبعتبرها أختي".

وأضاف: "أنا قريت البوست اللي هي كتبته على الأكونت "الخاص" بتاعها يعني تتكلم براحتها وتقول اللي عاوزه تقوله، وبالرغم من كده هي اتكلمت في موضوع استفزها ومستفز ناس كتير محبوسين ومحرومين من الخروج لالتزامهم واحترامهم بقوانين الدولة والموضوع مالوش أي علاقة بالعمال والعمالة خالص والمقصود هم ((الناس اللي بتنزل تعمل شوبنج وخروجات ومقضينها ومش ملتزمين وبقوانين الدولة وعندهم لا مبالاة ولو حد اعترض عليهم وطالب بالحظر الكُلي هيجيبوا سيرة الغلابة وقلبهم على العمالة اليومية يا حرام وقلبهم متقطع عليهم يعني من الآخر بيتحاموا تحت شعارات إنسانية تلعب على مشاعر الناس زي بالظبط (اللي مش بيركعها ولا بيصلي وقلبه متقطع على إغلاق المساجد) ، هي بقى تقصد نوعية الناس المنافقة دي لأن داليا هي اللي عاملة إعلان بنك الطعام لمساعدة العمالة اليومية".

وتابع: "كون إن فيه صحفي لا يمتلك أخلاق المهنة موجود في لستة أصدقائها والمفروض إن الأصدقاء اللي عندها تعرفهم بشكل شخصي، فياخد "جملة واحدة بس من مضمون البوست"، ويعمل بيه تصريح صحفي يسيء ليها ويهاجمها ويستفز الناس الغلابة فده اسمه انحطاط أخلاقي وانعدام أمانته ومصداقيته وعدم احترام مهنته.. ده واحد سمع كلام ونقل الكلام غلط وغير فيه، اللي مايعرفش داليا البحيري ف هي من أنضف واطيب الناس في الوسط الفني وواضحة جدا ومش بوشين، بيتها مفتوح للناس دايما وخيرة وكريمة جدا ومتواضعة جدًا والناس الغلابة نقطة ضعفها".

واختتم حديثه قائلًا: "من فضلكم تتأكدوا من أي خبر قبل التصديق والنشر وردود الأفعال القاسية والجارحة وانت خلي عندك ضمير وراعي ربنا في اللي بتعمله.. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى? مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، صدق الله العظيم، فضلًا وليس أمرا اعملوا شير للبوست عشان الناس تعرف الحقيقة".

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