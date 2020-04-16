» إيطاليا تدرس عودة النشاط الرياضي بلقاء اليوفي وميلان

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وكالات- الدويني فولي

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وزير الشباب يكشف موعد استئناف الدوري

تدرس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "سيريا أ"، مقترحًا جديدًا لاستئناف الموسم الكروي 2019-2020، الذي تم تعليقه كإجراء احترازي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الاتجاه السائد حاليًا، هو عودة المسابقات الكروية الإيطالية يومي 27 و28 مايو المقبل، بإجراء مباراتي الإياب للدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، الأولى بين يوفنتوس وميلان، والثانية بين نابولي وإنترميلان، على أن تستأنف منافسات الدوري يوم 31 مايو من أجل إنهاء الموسم في الثاني من أغسطس.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، ربط مسألة عودة الأندية لإجراء تدريباتها استعدادا لإمكانية استئناف الدوري المحلي نشاطه، بخضوع جميع اللاعبين لفحص الكشف عن فيروس كورونا.

وتتخبط الأندية الإيطالية منذ أسابيع بمعضلة استئناف منافسات كرة القدم، وذلك في ظل استمرار تفشي "كوفيد-19" الذي فرض على الإيطاليين العزل الكامل بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح، حيث وصل عدد الوفيات إلى قرابة عشرين ألفا من أصل أكثر من 150 ألف إصابة.

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