  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خلفان

ضاحي خلفان لدولة عربية حضارتكم طلعت حبشية

سيد عبد الحفيظ

الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية

الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

الحوفي

آخر ما قاله "الحوفي" قبل استشهاده

مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

شهر رمضان

بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان

انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية

مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

تامر أمين

تامر أمين: إحنا في وطن له سيادة

الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» تصدم الأهلى بهذا الأمر

#

رمضان صبحى يصدم جماهير الأهلى

#

صادم.. «برشلونة» يفاجيء لاعبيه بهذا القرار

#

إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار

الاهلى

فيروس

قرارات

كورونا

النقاز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين، بخصم 20% من قيمة راتب كل لاعب بسبب فيروس كورونا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع لاعبي الفريق على خصم نسبة 20% من قيمة الراتب الشهري، يعني 20% من راتب مارس و20% من راتب أبريل من كل لاعب داخل الفريق بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في أزمة مالية لكافة الأندية".

وتابع: "قرار الخصم جاء بناء على تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي طلب من مدير الكرة وضع تصور لتخفيض عقود اللاعبين لتجاوز الأزمة الحالية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا
» الأرصاد: احذروا 3 أشياء ستحدث اليوم
» علماء يتوصلون لنقطة ضعف فيروس كورونا
» "كاف" يدرس نقل نهائى أفريقيا من الكاميرون
» هاشتاج "داليا البحيري_انتي _كومبارس" يتصدر تويتر
» الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بارتداء السراويل بالحجر الصحي
» مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
» الشيف خالد يصمم صورة الشهيد "الحوفي" من نبات الأرز
» أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر
» "فيس بوك" تصمم جهازًا جديدًا لعلاج مرضى كورونا
» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد وعدد زيجاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية