الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

16 أبريل 2020 - 10:35 ص

أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن الأسبوع المقبل هو الفاصل في تاريخ وباء فيروس كورونا بمصر، معقبًا: "ده كلام علمي وليس للتخويف".

وأضاف "المر"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الخميس، أنه طوال الأيام الماضية لم تحدث قفزة في عدد الإصابات، فإننا مازلنا في عنق الزجاجة للحفاظ على الوضع، معقبا: "لو المنحنى خرج من الزجاجة هتبقى مصيبة".

وطالب بزيادة خطوط الرقم الساخن 105 حتى يكون هناك فرصة أكبر للتواصل، محذرًا من خطورة خروج المصريين للاحتفال بشم النسيم، معقبا: "ايه اللي يمنع يكون في حظر اليوم ده على الشواطئ، هنتفسح يعني هيكون في إصابات جديدة مصيبة مش هنقدر عليها".