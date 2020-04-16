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"كاف" يدرس نقل نهائى أفريقيا من الكاميرون

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كاف
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كورونا

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عبداللطيف المر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن أعضاء لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرجحون إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون، إلى رواندا حال استمر انتشار "فيروس" كورونا في الكاميرون.

وحسب موقع le360 سبور المغربي اختار أعضاء لجنة طوارئ كاف رواندا باعتبارها تشهد أقل عدد حالات الإصابة بـ"فيروس" كورونا المستجد، وحال حدد كاف موعدًا لإجراء نصفي النهائي، وكان لزامًا إجراء النهائي، قبل أن ينتهي الوباء من الكاميرون، اختار ممثلو كاف رواندا لإجراء المباراة النهائية بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

أشار التقرير إلى أن نقل المباراة يبقى مقترحا لم يحسم فيه أعضاء الكاف بعد، على اعتبار أنهم ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع في مختلف الدول الإفريقية، وهو الأمر الذي حال دون وضع تواريخ جديدة لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية.

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