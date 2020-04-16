مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

16 أبريل 2020 - 10:09 ص

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية اللاعب حمدي النقاز، مؤكدًا أن هناك أوراقًا مهمة سرقت من ملف القضية في مقر "فيفا" بسويسرا تسببت في ترجيح كفة اللاعب.

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته أمس: "لدي مستندات أن حمدي النقاز مديون للزمالك، وغدًا ستسمعون مفاجآت بشأن القضية، وبعدما تذاع في قناة الزمالك، سأقولها في برنامج أحمد شوبير، ليعلم الجميع أنه خبر لا يستحق".

وأضاف: "الجميع سيسمع صوت حمدي النقاز وهو يعترف بأنه حصل على جميع مستحقاته، بل ولنا عنده أموال".