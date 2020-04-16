دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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العراق

الاصابات

فيروس كورونا

عبد المهدي

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، أن العراق يقترب من تحقيق إنجاز كبير بشأن القضاء على فيروس "كورونا".

وقال عبد المهدي، في كلمة له خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للصحة والسلامة، إن "العراق يتجه نحو تحقيق إنجاز كبير بشأن القضاء على فيروس كورونا، وأن الفضل يرجع إلى الكوادر الصحية والاجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشي الفيروس"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "عدد الاصابات المسجلة في العراق يتراجع بشكل مستمر على الرغم من زيادة عدد حالات الفحص المختبري"، مؤكداً أن "العراق يتقدم على دول كثيرة بشأن الفحص وقلة عدد الإصابات".

ولفت عبد المهدي إلى أن الطائرات العراقية نجحت بفتح الأجواء لعودة العراقيين العالقين في الخارج عبر تسيير رحلات استثنائية لمختلف دول العالم.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد أمس الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1415 حالة، فيما أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، تمديد حظر التجول المفروض في البلاد لمنع انتشار فيروس "كورونا" إلى بداية شهر رمضان المبارك.

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