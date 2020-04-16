بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان

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تن

شهر رمضان

الفلك

محمد غريب

أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ الفلك، أن يوم الجمعة الموافق 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان فلكيًا، ولكن الرأي القاطع لبداية الشهر سيعلنه مفتي الجمهورية بعد رؤية هلال رمضان.

وأضاف "غريب"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الخميس، أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس أو الجمعة، ولكن بالحسابات الفلكية فالجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

وأوضح أستاذ الفلك، أن عدد ساعات الصيام هذا العام أقل من العام الماضي نظرًا لاقترابنا من فصل الشتاء، حيث تتراجع بداية الشهر 11 يومًا عن العام السابق، وكلما اقتربنا من الشتاء كلما قلت ساعات الصيام، معقبًا: "ساعات الصيام هذا العام تصل إلى 15 ساعة".

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